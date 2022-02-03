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İngiltere Müslüman Konseyi: Pekin Kış Olimpiyatları "Soykırım Oyunları" olarak tanınsın - Son Dakika

İngiltere Müslüman Konseyi: Pekin Kış Olimpiyatları "Soykırım Oyunları" olarak tanınsın

03.02.2022 16:13
İngiltere Müslüman Konseyi: Pekin Kış Olimpiyatları "Soykırım Oyunları" olarak tanınsın

İngiltere'deki en büyük Müslüman sivil toplum platformu İngiltere Müslüman Konseyi (MCB), televizyon yayıncıları, sporcular ve fenomenlerin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı "Soykırım Oyunları" olarak tanımaları çağrısında bulundu.

İngiltere'deki en büyük Müslüman sivil toplum platformu İngiltere Müslüman Konseyi (MCB), televizyon yayıncıları, sporcular ve fenomenlerin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı "Soykırım Oyunları" olarak tanımaları çağrısında bulundu.

MCB yaptığı yazılı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik devam eden zulüm ve soykırıma rağmen, sporcuların Pekin'deki olimpiyatlar için yarın bir araya geleceğini bildirdi.

Açıklamada, "Yaklaşık 3 milyon Uygur işkenceye, tecavüze, toplu kısırlaştırmaya, zorunlu çalışmaya maruz kaldıkları ve Müslüman inanç ve uygulamalarından vazgeçmeye zorlandıkları toplama kamplarında zorla gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

Bazı cesur sporcuların, Uygur Türkleriyle dayanışma içinde tavır alarak olimpiyatlara katılmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, "MCB, yayıncılar ve sponsorlar dahil ilgili herkesi Uygur halkının içinde bulunduğu kötü durum hakkında farkındalık yaratmak için her fırsatı kullanmaya çağırıyor." denildi.

"Çin, insanlığa karşı suç işliyor"

MCB Başkanı Zara Muhammed, Pekin Kış Olimpiyatları'nı "Soykırım Olimpiyatları" olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Çin'in, sivil toplum kuruluşları, hayatta kalanlar (Uygur Türkleri) ve gözlemciler tarafından belgelendiği üzere Sincan'daki Uygur Müslümanlara karşı işlediği suçlar, insanlığa karşı suçlardır. (Bu suçlar) İnsan hakları örgütleri tarafından da soykırım olarak tanımlandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, 'spor yoluyla daha iyi bir dünya inşa etme' vizyonunun ruhuna uygun olarak, Çin'in bu 'Soykırım Oyunları'nı eylemlerini gizlemek için kullanmasına izin vermemeliyiz. Uygur halkının içinde bulunduğu kötü durumu vurgulamak ve adaletsizliğe ve baskıya karşı dimdik durmak için hepimizin ahlaki bir görevi var."

Konsey, uluslararası toplumu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Uygur halkına karşı işlenen soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle üst düzey Çin liderliğine karşı soruşturma açması çağrılarını desteklemeye davet etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Müslüman Konseyi: Pekin Kış Olimpiyatları 'Soykırım Oyunları' olarak tanınsın - Son Dakika


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