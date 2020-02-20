İngiltere Müslümanları Konseyi aşırı sağ terörün ciddiye alınmasını istedi - Son Dakika

İngiltere Müslüman Konseyi, Almanya'nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişinin öldürüldüğü aşırı sağcı terör saldırısının ardından, Avrupa hükümetlerini Müslümanlara yönelik tehdidi ciddiye almaya çağırdı.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Harun Han, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısının, Almanya'da 12 kişinin camilere yönelik büyük çaplı saldırılar planladığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Saldırının, "aşırı sağın büyük kısmını zehirleyen kökleri derin İslamofobiyi ortaya koyduğunu" belirten Han, saldırganın beyazların üstünlüğü ve göçmen karşıtı fikirleri ifade eden bir video ile mektup bıraktığını hatırlattı.

Bölünmeye karşı Avrupa'daki topluluklarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Han, "Avrupa hükümetlerinin, Müslüman ve göçmen topluluklarına karşı tehdidi gerektirdiği şekilde ciddiye almasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı terör saldırısında 5'i Türk 9 kişi öldü

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da dün gece iki ayrı kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 5'i Türk vatandaşı 9 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.