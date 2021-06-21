İngiltere, Myanmar'daki darbecilerle bağlantısı gerekçesiyle 2 şirkete yaptırım uyguladı - Son Dakika

İngiltere, Myanmar'da darbecilerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle madencilik sektöründe faaliyet yürüten Myanmar Pearl Enterprise ve Myanmar Tiber Enterprise adlı şirketlere yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da 1 Şubat'ta sivil yönetimi deviren askeri yönetime yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

Açıklamada, yeni yaptırımlarla Myanmar'da demokrasiyi baltalayan ve sivilleri "vahşice" bastırmaya çalışan askeri rejimin yönetim organı Devlet İdare Konseyinin (SAC) ekonomik çıkarlarının hedef alınacağı belirtildi.

Myanmar'da madencilik sektöründe faaliyet yürüten Myanmar Timber Enterprise ve Myanmar Pearl Enterprise şirketlerine yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda şirketlerin malvarlıklarının derhal dondurulacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Myanmar'da askeri yönetimle bağlantılı şirketlere yaptırım uygulayarak "gayrimeşru" yönetimin finansmanını hedef aldıklarını kaydetti.

Raab, Myanmar ordusunun demokrasiyi yıkmaya ve sivilleri "vahşice" öldürmeye devam ettiğini, ülkede demokratik süreç yeniden başlayana kadar askeri yönetimden hesap sormaya ve darbeden sorumlu olanları cezalandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 872 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.