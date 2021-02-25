İngiltere, Myanmar Devlet İdare Konseyinin asker üyelerine yaptırım kararı aldı - Son Dakika

İngiltere, Myanmar Devlet İdare Konseyinin asker üyelerine yaptırım kararı aldı

25.02.2021 18:51
İngiltere, Myanmar Devlet İdare Konseyinin asker üyelerine yaptırım kararı aldı, System.String[]

İngiltere, Myanmar'da darbeden bu yana devam eden temel insan hakları ihlallerine yönelik politikaları yürüttüğü ve idare ettiği gerekçesiyle Devlet İdare Konseyinin (SAC) 6 asker üyesine yaptırım kararı aldı.

İngiltere, Myanmar'da darbeden bu yana devam eden temel insan hakları ihlallerine yönelik politikaları yürüttüğü ve idare ettiği gerekçesiyle Devlet İdare Konseyinin (SAC) 6 asker üyesine yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da sivil yönetime askeri darbe yapanlara karşı yaptırımların genişletildiği ve askeri yönetime ticari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

İngiltere'nin Myanmar'a halkın ihtiyaçları doğrultusunda sağlanan destekler hariç tüm ticari teşvikleri geçici olarak askıya alacağı kaydedilen açıklamada, Uluslararası Ticaret Bakanlığının İngiliz şirketlerinin Myanmar ordusuna bağlı firmalarla ticaret yapmasının engellenmesine yönelik çalışmalara öncülük edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, SAC Genel Sekreteri Korgeneral Aung Lin Dwe, SAC Ortak Sekreteri Korgeneral Ye Win Oo, General Tin Aung San, General Maung Maung Kyaw ve Korgeneral Moe Myint Tun'un darbeden bu yana ülkede devam eden temel insan hakları ihlallerine yönelik politikaları yönettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğinin altı çizildi.

Yaptırım kararı kapsamında darbeden sorumlu tutulan 6 askerin varlıklarının dondurulacağına dikkat çekilen açıklamada, bu kişilere seyahat yasağı uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptırım paketinin Myanmar'da askeri rejime, insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlardan hesap sorulacağı ve yönetimin sivillere devredilmesi gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

Raab, ülkesinin Myanmar halkının demokrasi ve ifade özgürlüğü talebini desteklemek için uluslararası ortaklarıyla yakın çalıştığını sözlerine ekledi.

İngiltere, 18 Şubat'ta Myanmar'da sivil yönetime darbe yapmaktan sorumlu tutulan Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing hakkında yaptırım kararı almıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş katılımla yapılmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

İnsan Hakları, England, Myanmar, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Myanmar Devlet İdare Konseyinin asker üyelerine yaptırım kararı aldı - Son Dakika


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