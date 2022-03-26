İngiltere, Myanmar ordusuyla bağlantılı 2 kişi ve 3 şirkete yaptırım kararı aldı - Son Dakika

İngiltere, Myanmar askeri rejimine silah ve teçhizat tedarikinden sorumlu 2 kişi ve 3 şirkete yaptırım uygulayacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'daki askeri rejimle bağlantılı kişi ve şirketlere yönelik yeni yaptırım kararının, silah tüccarlarını ve orduya silah tedarikinden sorumlu şirketleri hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, Myanmar Silahlı Kuvvetler Günü öncesinde alınan yeni yaptırım kararıyla, söz konusu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve İngiltere'ye seyahatlerinin yasaklanacağı belirtildi.

İngiltere'nin Asya ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling de yaptırım kararına ilişkin açıklamasında, Myanmar ordusunun şiddet kullanımını kınadı ve demokrasiye dönüş çağrısı yaptı.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi tutuklanmıştı.