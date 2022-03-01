İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok - Son Dakika
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İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok

01.03.2022 18:52
İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizerek, NATO üyelerinin Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi planı olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizerek, NATO üyelerinin Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi planı olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Johnson, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının "feci bir yanlış hesaplama" olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun sorumluluğunun, Ukrayna'ya elinden geldiği kadar yardım etmek olduğunun altını çizdi.

NATO'nun her zaman "barış ve istikrar"dan yana olduğunu belirten Johnson, bunun önemli olduğunu çünkü dünyanın "daha tehlikeli ve çekişmeli" bir yer haline geldiğini kaydetti.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız"

Johnson, Rusya-Ukrayna savaşının ardından son zamanlarda alınan önlemlerin, "savunma önlemleri" olduğuna dikkati çekti.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız " diyen Johnson, takviye güçlerin, NATO üyelerinin sınırları içinde olduğunu ve bunun kesinlikle yapılacak doğru şey olduğunu söyledi.

"NATO savunma ittifakıdır"

Johnson, NATO'nun, Rusya-Ukrayna savaşına hangi koşullar altında doğrudan müdahil olabileceği sorusuna ilişkin, İngiltere'de uluslararası çatışmalar ve bunların nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda yasalar olduğu yanıtı verdi.

Başbakan Johnson, "NATO bir savunma ittifakıdır. Herhangi bir NATO üyesinin Rusya'yla bir çatışmaya girmesi, hiçbir üyenin düşünmediği büyük bir adımdır. NATO üyelerinin gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok." ifadelerini kullandı.

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Boris Johnson, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok - Son Dakika


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