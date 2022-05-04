İngiltere, NATO üyesi olmasalar da Finlandiya ve İsveç'e yardım edecek - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'ya katılıp katılmadıklarına bakmaksızın olası bir saldırı durumunda Finlandiya ve İsveç'e yardım edeceklerini söyledi.

Tatbikatlar için bulunduğu Finlandiya'da konuşan Wallace, Avrupa ülkeleri arasındaki ittifakların Avrupa'yı daha güvenli hale getirdiğini belirtti.

NATO üyesi olup olmamanın tamamen Finlandiya'nın kendi kararı olacağını kaydeden Wallace, bu konuda "lobi veya yönlendirme yapmayacağını" vurguladı.

Wallace, Finlandiya'nın NATO'ya katılmaması durumunda İngiltere'nin yardım edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "İngiltere her zaman burada, Kuzey'de olacak, sizin bir parçanız olacak, size yardım edecek, sizi destekleyecek. İngiltere'nin herhangi bir büyük resmi anlaşma olmaksızın bir saldırıya uğramaları durumunda Finlandiya'ya veya İsveç'e destek vermemesi düşünülemez. Aynı değerleri paylaşan, derin ve uzun geçmişleri olan Avrupa ülkeleriyiz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğini değerlendirmeye başlamıştı.