İngiltere, NATO üyesi olmasalar da Finlandiya ve İsveç'e yardım edecek - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere, NATO üyesi olmasalar da Finlandiya ve İsveç'e yardım edecek

04.05.2022 18:28
İngiltere, NATO üyesi olmasalar da Finlandiya ve İsveç'e yardım edecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'ya katılıp katılmadıklarına bakmaksızın olası bir saldırı durumunda Finlandiya ve İsveç'e yardım edeceklerini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'ya katılıp katılmadıklarına bakmaksızın olası bir saldırı durumunda Finlandiya ve İsveç'e yardım edeceklerini söyledi.

Tatbikatlar için bulunduğu Finlandiya'da konuşan Wallace, Avrupa ülkeleri arasındaki ittifakların Avrupa'yı daha güvenli hale getirdiğini belirtti.

NATO üyesi olup olmamanın tamamen Finlandiya'nın kendi kararı olacağını kaydeden Wallace, bu konuda "lobi veya yönlendirme yapmayacağını" vurguladı.

Wallace, Finlandiya'nın NATO'ya katılmaması durumunda İngiltere'nin yardım edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "İngiltere her zaman burada, Kuzey'de olacak, sizin bir parçanız olacak, size yardım edecek, sizi destekleyecek. İngiltere'nin herhangi bir büyük resmi anlaşma olmaksızın bir saldırıya uğramaları durumunda Finlandiya'ya veya İsveç'e destek vermemesi düşünülemez. Aynı değerleri paylaşan, derin ve uzun geçmişleri olan Avrupa ülkeleriyiz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğini değerlendirmeye başlamıştı.

YORUMLAR
500
Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz Almanya: NATO üyeliğine başvurmaları halinde Finlandiya ve İsveç'i destekleyebiliriz

Ben Wallace, Finlandiya, England, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, NATO üyesi olmasalar da Finlandiya ve İsveç'e yardım edecek - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Uykulu genç 5. kattan düştü: Ağır yaralı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:58 Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
17:07 Gaziantepli patates satıcısının dillere destan aşkı! Kamyon arkasına yazdığı yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, NATO üyesi olmasalar da Finlandiya ve İsveç'e yardım edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement