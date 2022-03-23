İngiltere, NATO ve G7 toplantılarında Putin'e baskının artırılmasını hedefliyor - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, yarınki G7 ve NATO toplantılarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak için kullanma niyetini ortaya koydu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, görüşmede Zelenskiy'nin sahadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cesaretine ve Rusya'nın saldırısını püskürtmedeki başarısına hayranlığını yinelediği kaydedilerek şu ifadeler yer verildi:

"(Johnson) Mariupol kuşatması dahil sivil bölgelerin bombalanmasının gayriahlaki olduğunu ve uluslararası toplumdan bir yanıt talep ettiğini söyledi. Başbakan Johnson, yarınki G7 ve NATO toplantılarını (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin rejimi üzerindeki baskıyı artırmak ve Ukrayna'ya savunma amaçlı öldürücü yardımın önemli ölçüde artırılması için ortaklarla birlikte çalışmak için kullanma niyetini ortaya koydu."

Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'nın taleplerini ele almaya ve Zelenskiy'nin devam eden barış görüşmelerinde mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamaya çalışacağı kaydedildi.