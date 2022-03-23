İngiltere, NATO ve G7 toplantılarında Putin'e baskının artırılmasını hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere, NATO ve G7 toplantılarında Putin'e baskının artırılmasını hedefliyor

23.03.2022 20:39
İngiltere, NATO ve G7 toplantılarında Putin'e baskının artırılmasını hedefliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, yarınki G7 ve NATO toplantılarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak için kullanma niyetini ortaya koydu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, yarınki G7 ve NATO toplantılarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak için kullanma niyetini ortaya koydu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, görüşmede Zelenskiy'nin sahadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cesaretine ve Rusya'nın saldırısını püskürtmedeki başarısına hayranlığını yinelediği kaydedilerek şu ifadeler yer verildi:

"(Johnson) Mariupol kuşatması dahil sivil bölgelerin bombalanmasının gayriahlaki olduğunu ve uluslararası toplumdan bir yanıt talep ettiğini söyledi. Başbakan Johnson, yarınki G7 ve NATO toplantılarını (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin rejimi üzerindeki baskıyı artırmak ve Ukrayna'ya savunma amaçlı öldürücü yardımın önemli ölçüde artırılması için ortaklarla birlikte çalışmak için kullanma niyetini ortaya koydu."

Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'nın taleplerini ele almaya ve Zelenskiy'nin devam eden barış görüşmelerinde mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamaya çalışacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü Putin ve Macron, Ukrayna'da ateşkes konusunu ele aldı Putin ve Macron, Ukrayna'da ateşkes konusunu ele aldı

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, NATO ve G7 toplantılarında Putin'e baskının artırılmasını hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere, NATO ve G7 toplantılarında Putin'e baskının artırılmasını hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement