İngiltere'den gıda güvensizliği ile mücadele için Nijerya'ya 15 milyon sterlin destek - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'den gıda güvensizliği ile mücadele için Nijerya'ya 15 milyon sterlin destek

24.08.2022 19:33
İngiltere'den gıda güvensizliği ile mücadele için Nijerya'ya 15 milyon sterlin destek

İngiltere, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme ile mücadele için ülkeye 15 milyon sterlin destek verdi.

İngiltere, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme ile mücadele için ülkeye 15 milyon sterlin destek verdi.

İngiltere, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Nijerya için ayrılan fona 15 milyon sterlin gönderdi.

Fon, teröristlerin faaliyet gösterdiği Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerindeki acil durum seviyelerindeki gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme ile mücadele için kullanılacak.

Nijerya'ya İngiliz Yüksek Komiseri Gill Atkinson, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden şiddet olayları nedeniyle 4,1 milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Komiser, İngiltere'nin Nijerya'ya sağladığı 15 milyon sterlinin kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere bölgelerin en savunmasız insanlarına yardımcı olacağını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

YORUMLAR
500
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak
Kaynak: AA

Sterlin, England, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den gıda güvensizliği ile mücadele için Nijerya'ya 15 milyon sterlin destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 19:33:23. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den gıda güvensizliği ile mücadele için Nijerya'ya 15 milyon sterlin destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement