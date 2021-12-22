İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika

İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi revize edilerek yüzde 1,1'e düşürüldü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin bu yılın 3. çeyreği için yüzde 1,3 olarak açıklanan büyümesi, yüzde 1,1'e revize edildi.

Temmuz- Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları yüzde 2,5 düştü. Söz konusu yatırımlar Kovid-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.

Yılın 3. çeyreğindeki yüzde 1,1'lik büyümeye karşın İngiltere, Kovid-19 salgını seviyesinin altında bulunurken, dünyanın 5. büyük ekonomisi olan İngiltere'nin ekonomik toparlanmasının Fransa, Almanya, İtalya ve ABD gibi diğer gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalması dikkati çekiyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Direktörü Darren Morgan, "Revize rakamlarımız; İngiltere GSYH'sinin 3. çeyrekte biraz daha yavaş toparlandığını, temmuz-eylül dönemi boyunca sağlık sektörü ve kuaförlerin çok daha zayıf performans sergilediğini gösteriyor. Enerji sektörü, eylülde daha önce tahmin ettiğimizden daha fazla daraldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkede 22'den fazla enerji tedarikçisi, artan gaz fiyatları nedeniyle bu yıl iflas açıklamak zorunda kalmıştı.

İngiltere'de 3. çeyrekte cari açık, ihracatın düşmesi ve ithalatın artmasıyla 24,4 milyar sterlin seviyesine yükseldi.

Capital Economics İngiltere Ekonomisti Bethany Beckett, İngiliz ekonomisinin Kovid-19'da yeni dalgayla gelen kısıtlamalarla başa çıkmakta daha iyi olmasına karşın daha sıkı salgın kısıtlamaları olasılığının GSYH'nin görünümünü daha da "kararttığını" belirtti.

Bu arada, ONS, 2020 için İngiltere ekonomisindeki yüzde 9,7'lik daralma verisini yüzde 9,4 olarak revize etti.