İngiltere'nin 7. büyük zengini hükümetten maddi destek talep etti

İngiltere'nin en zengin 7. iş insanı ve Virgin Grubunun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Richard Branson, hava yolu şirketi Virgin Atlantic'in kurtartılması için İngiliz hükümetinden destek talep etti.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, Brandson, "Dünyada pek çok şirket hükümet desteğine ihtiyaç duydu. Bu destekleri de aldılar. (Virgin Atlantic iflas ederse) Rekabet ortamı yok olacak, binlerce kişi işsiz kalacak." ifadelerini kullandı.

Richard Branson, "Virgin Atlantic'in faaliyetlerine devam edebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakat mevcut belirsizlik ortamında bunu yapabilmek için hükümetin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İngiliz Financial Times gazetesi geçtiğimiz hafta Virgin Atlantic'in İngiliz hükümetinden 500 milyon sterlinlik destek talep ettiğini bildirmişti.

Brandson, yaklaşık 4,7 milyar sterlin seviyesindeki kişisel serveti ile İngiltere'nin en zengin 7. iş insanı konumunda.

69 yaşındaki Brandson uzun yıllardır kurumlar vergisinden muaf tutulan British Virgin Adalarının bir parçası olan Necker Adası'nda yaşıyor.

Havayolu şirketi Virgin Atlantic'in yüzde 51 hissesi Virgin Group'a, geri kalanı ise Delta Havayollarına ait.

Virgin Atlantic, bünyesinde yaklaşık 8 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.