İngiltere'nin AB'den Anlaşmasız Ayrılması Muhtemel Görünüyor"
16 dakika önce
Fransa, İngiliz Parlamentosunun, Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının muhtemel göründüğünü bildirdi.
Fransa
, İngiliz Parlamentosunun, Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından İngiltere
'nin Avrupa Birliği
'nden (AB
) anlaşmasız ayrılmasının muhtemel göründüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin acilen alternatif plan sunması gerekiyor. Bu yapılmazsa, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor." ifadelerini kullanıldı.
İngiliz Parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetmişti. Bunun üzerine, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
, 10 Nisan
'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıklamıştı.
AB liderleri geçen hafta Brüksel
'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:55 Kaynak: AA
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