İngiltere'nin AB'den Ayrılması İrlanda Adası'ndaki Barış Sürecine Zarar Verir"
1 saat önce
İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar Euronews'e verdiği özel röportajda Brexit sürecini ve İrlanda Adası'nda fiziki sınır ihtimalini değerlendirdi.
İrlanda Cumhuriyeti
Başbakanı Leo Varadkar Euronews
'e verdiği özel röportajda Brexit sürecini ve İrlanda Adası'nda fiziki sınır ihtimalini değerlendirdi
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:58
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