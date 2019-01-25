Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin AB'den Ayrılması İrlanda Adası'ndaki Barış Sürecine Zarar Verir"

İngiltere'nin AB'den Ayrılması İrlanda Adası'ndaki Barış Sürecine Zarar Verir"

1 saat önce

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar Euronews'e verdiği özel röportajda Brexit sürecini ve İrlanda Adası'nda fiziki sınır ihtimalini değerlendirdi.

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İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar Euronews'e verdiği özel röportajda Brexit sürecini ve İrlanda Adası'nda fiziki sınır ihtimalini değerlendirdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:58 

İrlanda Cumhuriyeti, Euronews, Dünya
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