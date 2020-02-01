İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı - Son Dakika Ekonomi

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

15 dakika önce

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı, System.String[]

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:45 
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