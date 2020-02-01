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İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
15 dakika önce
İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:45
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