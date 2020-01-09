İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi - Son Dakika

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi

6 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:01 Kaynak: AA
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