İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi - Son Dakika

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İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi
6 saat önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:01 Kaynak: AA
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