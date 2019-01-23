Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin AB ile Anlaşmaya Varması Büyük Olasılık"

İngiltere'nin AB ile Anlaşmaya Varması Büyük Olasılık"

51 dakika önce

İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının sağlanmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

İngiltere'nin AB ile Anlaşmaya Varması Büyük Olasılık
İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının sağlanmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Dünya Ekonomi Forumu"nda CNBC'ye değerlendirmede bulunan Bakan Fox, İngiltere'nin AB ile anlaşmaya varma olasılığına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşmaya varmamız konusunda büyük olasılık mevcut. Çünkü hem Avrupa'da, hem de İngiltere'de, belki de en önemlisi Westminster'da (İngiliz parlamentosunun yer aldığı bölge) yasalara göre Avrupa aramızdaki anlaşmaların 29 Mart'tan sonra artık geçerli olmayacağına ilişkin artan bir farkındalık söz konusu. Eğer anlaşma olmazsa, herkesin kaçınmak istediği anlaşmasız ayrılık olacak."

İngiltere'nin AB'den nihai çıkış tarihinin uzatılmasına sıcak bakmayan Bakan Fox, "50.maddeyi uzatarak ve İngiltere'ye müzakerelerde daha fazla zaman tanınması durumunda İngiltere'nin bir dahaki Avrupa parlamentosundaki seçimlere katılması olasılığı ortaya çıkacak. Orada olmak istemeyen 70 vekilin parlamentoda yer almasını avantaj olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Fox, İngiltere'nin birlikten ayrılırken Gümrük Birliği'nde kalması olasılığına yönelik de "Gümrük Birliği'nin halkın verdiği oya hizmet ettiğini düşünmüyorum." İfadesini kullandı.

Başbakan Theresa May, "B Planı" olarak sadece muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve sendikalarla geniş tabanlı bir danışma sürecine gireceğini, şekillenen taleplere göre de AB ile bazı noktaları yeniden müzakere edeceğini açıklamıştı.

May, parlamentoda 29 Ocak'ta oylanmak üzere içeriği boş "nötr" bir önerge sunarken, muhalefet partileri de Brexit'in ertelenmesinden yeni referandum yapılmasına uzanan bir dizi değişiklik teklifini parlamentoya iletmişti.

Ancak siyasi gözlemciler Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde İngiliz parlamentosunda salt çoğunluğun sağlanamayacağı görüşünü dile getiriyor. Muhalefet partileri, öncelikli amaçlarını İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olarak ortaya koyuyor.

May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Fox, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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