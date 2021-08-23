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İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de merkez kuracağı iddiası - Son Dakika

İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de merkez kuracağı iddiası

23.08.2021 15:11
İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de merkez kuracağı iddiası, System.String[]

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yapıldığını söylemişti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtmişti. The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarından bahsetmemişti. İngiliz basınında yer alan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir."

FAHRETTİN ALTUN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin, "Dışişleri Bakanlığımız hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaların herkesi şaşkına çevirdiğini belirtti.

''MAKALEDE 'TÜRKİYE'NİN ADI GEÇMİYOR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yalan terörü" dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğinin bir kere daha görüldüğünü aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Ne oldu gelin hep birlikte bakalım: İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede 'We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country' ifadesi geçiyordu.

Yani Wallace, makalesinde 'İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız' diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde 'Türkiye' geçmiyor, ima dahi edilmiyordu.

MUHALETEFE YÜKLENDİ

İngiliz Bakanın makalesinin Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını bildiren Altun, makalenin, "İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" şeklinde sunulduğunu ancak İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin, hiçbir şekilde "Türkiye" demediğini vurguladı.

Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefetin sahip çıktığını belirten Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar. Dışişleri Bakanlığımız hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz. Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz."

İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de merkez kuracağı iddiası

Afganistan, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de merkez kuracağı iddiası - Son Dakika


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