İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi: Doğru değil - Son Dakika

İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de merkez kurulması konusunda plan yapıldığı haberlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir."

MERKEZ KURMAYI PLANLADIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtmişti. The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarından bahsetmemişti.