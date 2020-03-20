İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı - Son Dakika

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Türk hükümetine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunuldu.

Büyükelçiliğin paylaşımında şu ifadelere ver verildi:

"İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyduk. Saldırıları şiddetle kınıyor, Türk Hükümeti'ne ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Birleşik Krallık, NATO müttefiki ve dostu Türkiye'nin yanındadır."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İGAB'da roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İGAB'da görevli unsurlara, bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtilmişti.