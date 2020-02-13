İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Brexit sonrası Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Brexit sonrası Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Brexit sonrası Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

12 dakika önce

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Brexit'in ardından Ankara Anlaşması'na ilişkin mevcut düzenlemelerin 31 Aralık'ta sona erecek geçiş dönemine kadar devam edeceğini, 2021'den itibaren ise yeni göçmenlik sistemini yürürlüğe koymayı planladıklarını belirtti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Brexit sonrası Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Brexit'in ardından Ankara Anlaşması'na ilişkin mevcut düzenlemelerin 31 Aralık'ta sona erecek geçiş dönemine kadar devam edeceğini, 2021'den itibaren ise yeni göçmenlik sistemini yürürlüğe koymayı planladıklarını belirtti.

Büyükelçi Chilcott, Twitter hesabından ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışı sonrası İngiltere-Türkiye ilişkileri hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

"Brexit sonrası Ankara Anlaşması'nın iptal olup olmayacağı" sorusu üzerine Chilcott, mevcut anlaşma düzenlemelerinin 31 Aralık'ta sona erecek geçiş dönemine kadar devam edeceğini bildirdi. Chilcott, bu geçiş döneminde, Türk işçiler ve iş adamlarının daha önce yaptıkları gibi İngiltere'ye gelip kalma sürelerini uzatabileceklerini aktardı.

Büyükelçi Chilcott, anlaşmanın özünde, "bireylerin başvurularının uyruklarından ziyade sundukları beceriler temelinde değerlendirilmesi gerektiği" ilkesinin olduğunu ve tüm uyrukların eşit muamele göreceğini vurgulayarak, gelecek yıldan itibaren yeni göçmenlik sistemi getirmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Konuya ilişkin detayların halen geliştirilme aşamasında bulunduğunu kaydeden Chilcott, söz konusu yeni göçmenlik sisteminin, Avustralya'nın puan tabanlı sistemine benzer olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere, Türkiye ile ticari ilişkilere önem veriyor"

Chilcott, "İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Türkiye ile vizelerin kalkıp kalmayacağı" sorusuna, "Türk ziyaretçilere yönelik halen yürürlükteki vize sisteminin, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının bir sonucu olarak değişmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.

İngiltere'nin AB üyesi olduğu dönemde, iş gücünün serbest dolaşımı ilkesini uyguladığını hatırlatan Chilcott, Ocak 2021'de geçiş dönemi tamamlanınca bu durumun değişeceğini kaydetti.

Chilcott, İngiltere'nin hiçbir zaman AB Schengen Anlaşması'nın bir üyesi olmadığını anımsatarak, ülkesinin her zaman kendi vize sisteminin bulunduğunun altını çizdi.

"Türkiye'den İngiltere'ye giden ticari mallara yönelik nasıl bir gümrük tarifesi izlenecek? Türklere ek vergiler düşünülüyor mu?" sorusu üzerine Chilcott, bu konuya ilişkin paylaşımda bulunabilmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Halihazırda Gümrük Birliği'ne dahil mallar için tarifelerin AB-İngiltere ve Türkiye-İngiltere serbest ticaret anlaşmalarıyla aynı olması gerekeceğine dikkati çeken Chilcott, İngiliz hükümetinin, Türkiye ile ticari ilişkilere büyük önem verdiğine, ikili ticaretin 2008'den bu yana yüzde 65'in üzerinde büyüyerek 16,8 milyar sterline yükseldiğine işaret etti.

Chilcott, Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının geleceği hakkında da "Gelecekteki ticari ilişkimizin bir kısmı AB ile varacağımız anlaşmadan etkilenecektir. Geçiş dönemi sonunda güçlü bir ticaret ilişkisinin devam etmesini sağlamak için görüşmelerimizi ilerletmek üzere Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit sonrası İngiltere'nin Orta Doğu tutumu nasıl olacak?

"İngiltere, AB'den ayrılışı sonrası Orta Doğu ve İsrail-Filistin'e ilişkin tutumunu, İngiltere-Türkiye ilişkileri ekseninde yeniden gözden geçirir mi?" sorusu üzerine Chilcott, ülkesi ve Türkiye'nin özellikle barış ve istikrar konusunda Orta Doğu'da çoğunlukla benzer hedefleri bulunduğuna dikkati çekti.

Chilcott, "İkisi de (Türkiye ve İngiltere) İsrail ve Filistin için 1967 sınırlarına, mültecilerin haklarına ve Kudüs'ün statüsüne saygı duyan iki devletli çözümünün destekçisidir." dedi.

"AB ile ikili ticari ve hukuki anlaşamamazlık durumunda üçüncü bir taraf üzerinden hükme varma durumu olup olmadığı" sorusuna Chilcott, "AB ile Birleşik Krallık arasında, gelecekte uygulanacak anlaşmazlık çözümü mekanizması üzerinde halen çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.

Chilcott, "AB üzerinden İngiltere'ye giden Türk tırları için prosedür ne olacağı" sorusu üzerine, bu konunun henüz belirlenmediğini, gümrük prosedürlerinin, İngiltere ve AB arasında yapılacak müzakerelerde ele alınacağını kaydetti.

İngiltere, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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