İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, ülkesinin AB'den çıkışını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, ülkesinin AB'den çıkışını değerlendirdi - Son Dakika

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, ülkesinin AB'den çıkışını değerlendirdi

6 saat önce

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin gelecekte "ülkesinin en önemli ortaklarından biri" olacağına işaret ederek, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması, Türkiye'nin stratejik önemine verdiğimiz değeri değiştirmeyecek.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, ülkesinin AB'den çıkışını değerlendirdi, System.String[]

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin gelecekte "ülkesinin en önemli ortaklarından biri" olacağına işaret ederek, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması, Türkiye'nin stratejik önemine verdiğimiz değeri değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Chilcott'un ülkesinin AB'den çıkışı sonrası İngiltere-Türkiye ilişkilerini değerlendirdiği bir videosunu paylaştı.

Chilcott, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı bugünü "tarihi gün" olarak niteledi ve 3 yıl önce Britanyalılara verilen sözlerin yerine getirildiğini vurguladı.

Büyükelçi Chilcott, "Kendi geleceğimize karar vermekte, tüm dünyadaki eski müttefiklerimiz ve yeni dostlarımızla ortaklıklar kurmakta serbest olacağız." dedi.

"Türkiye, gelecekte en önemli ortaklarımızdan biri olacak"

Türkiye ile stratejik ilişkilerin, İngiltere için çok büyük önem taşımaya devam edeceğine dikkati çeken Chilcott, "Türkiye, gelecekte en önemli ortaklarımızdan biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Chilcott, Türkiye'nin G-20 ekonomisi, NATO müttefiki, AB Konseyinin üyesi ve bölgesel güç olduğunun altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"İngiltere'nin AB'den ayrılması, Türkiye'nin stratejik önemine verdiğimiz değeri değiştirmeyecek. İş birliğimizi sürdürmek ve daha da genişletmek isteyeceğiz. Hatta bölgede devam eden istikrarsızlık, Türkiye'yi bizim için daha da önemli hale getiriyor. İngiltere, AB'den ayrıldıktan sonra İngiltere ile Türkiye'nin daha çok ortak noktası olacak."

Chilcott, her iki ülkenin de eski imparatorluklardan gelen ve bu sayede uluslararası ilişkiler konusunda daha kapsamlı stratejik anlayışa sahip AB'nin her iki ucundaki güçler olacağını kaydetti.

Gelecekte ticaret, uluslararası ticaret ve insandan insana bağların güçlendirilmesi konularında son derece güçlü Türkiye-İngiltere ilişkileri olacağına inandığını vurgulayan Chilcott, "Yeni geleceğimizin tadını çıkaralım ve hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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