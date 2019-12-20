İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Büyükelçi Chilcott, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde çektiği fotoğrafların seçkisinden oylamaya sunulan "haber, yaşam ve spor" kategorilerini inceledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını söyleyen Chilcott, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği " Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğrafın "çok güçlü" olduğunu belirten Chilcott, "Yıkıma rağmen insanlar günlük yaşamına devam ediyor. İnsanın direncini gösteren bir fotoğraf olmuş." dedi.

Chilcott, "Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü gösteren "İstanbul'un incisi" adlı fotoğrafını seçti. Chilcott, "Bu görüntüden hiçbir zaman sıkılmıyorum. Ne zaman bu köprülerden geçsem heyecanlanıyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Chilcott, "Spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" adlı fotoğrafı için oyunu kullandı. Türkiye'de büyükelçi olarak bulunduğu sırada İstanbul Boğazını yüzerek geçmek istediğini belirten Chilcott, bu fotoğrafın yeniden idmanlara başlaması için kendisine ilham vereceğini söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İngiltere, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:07 Kaynak: AA
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