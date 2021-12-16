Üye Girişi
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

16.12.2021 14:46
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Büyükelçi Chilcott, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından beğendiklerini yorumladı ve oyladı.

Haber kategorisinde oyunu Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği "Rüzgarın cambazları" fotoğrafından yana kullanan Chilcott, dünyada birçok felaketin yaşandığını ve etkileyici haber fotoğrafları çekildiğini belirterek, bu kategoride oyunu iklim değişikliyle alakalı bir fotoğrafa verdiğini söyledi.

Chilcott, Alakuş'un fotoğrafını değerlendirerek, "Harika bir fotoğraf. Böyle bir fotoğraf hiç görmemiştim, Rüzgar türbinlerinin kanatlarının bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Ayrıca sembolik açıdan bakarsak, iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ettiğimizi de gösteren bir fotoğraf." diye konuştu.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafına oy veren Chilcott, "Bu fotoğraf ilham verici bir fotoğraf. El yapımı kayakların dik duruşu ve arkadan güneşin gelişiyle umut verici bir fotoğraf. İnsanların içinde bulunduğu şartlar altında en iyisini yapabilme kabiliyetini gösterdiği için bu fotoğrafa oy veriyorum." dedi.

Chilcott, yaşam kategorisinde ise oyunu İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.

İstanbul'un iki abidevi yapısı ile Türkiye'nin sembolü hilalin fotoğrafta yer aldığını söyleyen Chilcott, "Gerçek olamayacak kadar iyi bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

"AA için çalışan çok iyi foto muhabirleriniz var"

Tüm fotoğrafların çok iyi olduğunu söyleyen Chilcott, "AA için çalışan çok iyi foto muhabirleriniz var. Yılın en iyi fotoğrafını çekerken çok kaliteli fotoğraflar görmeyi bekliyorsunuz ve bu fotoğraflar gerçekten çok kaliteli. Bu, seçmeyi de zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Chilcott, fotoğrafın birçok cümlede kurulamayacak duygusal bağı kurmayı kolaylaştırdığını da belirterek, "Burada fotoğrafları görenlerin fotoğraftaki olaylarla bağ kurabileceği duygusal mesajlar var." dedi.

Seçtiği fotoğrafların kendisine verdiği mesajları anlatan Chilcott, Alakuş'un fotoğrafı için, "Bize teknolojiyi kullanarak emisyonu ve küresel ısınmayı azaltabileceğimizi gösteren, umut veren bir fotoğraftan yana oyumu kullandım. Ayrıca o fotoğrafı çekmek de önemli bir başarı çünkü foto muhabirinin nerede olduğu da çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Chilcott, spor kategorisinde oy verdiği fotoğrafı da değerlendirerek tüm zorluklara rağmen insanların engelleri aşarak kayak yapmalarının ilham verici olduğunu vurguladı.

"İstanbul ve hilal" fotoğrafı için Chilcott, "Eski ve yeninin, ülkenin sembolüyle bir araya gelmesi güzel bir şekilde fotoğraflanmış." dedi.

Mahmut Serdar, Büyükelçi, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:40 Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!
14:40 Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!
14:40 Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?
14:35 Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak
14:31 Babacan'dan 'döviz kuru' tepkisi: Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz?
14:27 Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor
14:25 Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler
14:19 Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi! Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!         
14:41
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak         
14:36
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü         
11:33
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement