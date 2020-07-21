İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'tan Bodrum Kaymakamı'na ziyaret - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Kaymakam Bekir Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Chilcott, kentteki temasları kapsamında beraberindeki heyet ile Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ı ziyaret etti. Büyükelçi Chilcott, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Yılmaz, bir süre görüş alışverişinde bulunduğu Büyükelçi Chilcott'a Bodrum'un ünlü mandalina lokumu ve kolonyasını hediye etti. Büyükelçi Dominick Chilcott ve beraberindekiler, günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra Kaymakamlıktan ayrıldı.