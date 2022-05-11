İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valiliğini ziyaret etti

11.05.2022 12:09
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valiliğini ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Chilcott'a kent hakkında bilgi veren Vali Tavlı, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında Muğla'nın yöresel lezzetlerinin de oldukça zengin olduğunu ifade etti.

Muğla'nın huzurlu, güvenli ve misafirperver bir şehir olduğunu belirten Tavlı, yoğun turizm sezonuna kış boyunca hazırlandıklarını, halihazırda otellerin doluluk oranının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Muğla'da İngiliz ve diğer yabancı misafirlere hitap edecek çok fazla seçenek bulunduğunu anlatan Tavlı, şehrin her zevke uygun tatil yapma imkanıyla beklentileri fazlasıyla karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Vali Tavlı, Muğla'ya gelen misafirlerin huzuru ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini, salgın döneminde de gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Muğla'da son yıllarda sağlık turizmi konusunda da önemli çalışmaların yürütüldüğüne işaret eden Tavlı, "Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinden dolayı Muğla, antik dönemden bu yana sağlık merkezi potansiyeline sahip. Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda dünyadaki ilk tıp okulunun Muğla'da olduğu ortaya çıktı." dedi.

Büyükelçi Dominick Chilcott ise bu yıl 1 milyondan fazla İngiliz vatandaşının tatil için Muğla'ya gelmesini beklediklerini, İngilizlerin Muğla ve Türkiye'yi çok fazla sevdiklerini söyleyerek, misafirperverliğinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Ziyarette, konsolosluk görevlileri Neale Jones, Holly Scott Mason, Greg Smith, Nazlı Hamitoğlu İngiltere Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan da hazır bulundu.

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Orhan Tavlı, Turizm, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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