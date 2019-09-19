İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması halinde ihracat gücü zayıflayacak
1 saat önce
Oxford Economics İngiltere Başekonomisti Beck, "Asıl problem AB'ye ihracat yapan şirketlerde yaşanacak.
Oxford Economics İngiltere Başekonomisti Beck, "Asıl problem AB'ye ihracat yapan şirketlerde yaşanacak. AB, anlaşmasız ayrılık halinde İngiltere'ye üçüncü ülke gibi davranılacağını daha önce belirtmişti." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:55
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