Son Dakika Haberleri: İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması halinde ihracat gücü zayıflayacak
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İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması halinde ihracat gücü zayıflayacak

1 saat önce

Oxford Economics İngiltere Başekonomisti Beck, "Asıl problem AB'ye ihracat yapan şirketlerde yaşanacak.

İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması halinde ihracat gücü zayıflayacak, System.String[]

Oxford Economics İngiltere Başekonomisti Beck, "Asıl problem AB'ye ihracat yapan şirketlerde yaşanacak. AB, anlaşmasız ayrılık halinde İngiltere'ye üçüncü ülke gibi davranılacağını daha önce belirtmişti." dedi.

Avrupa Birliği, İngiltere, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:55 
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