İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması halinde ihracat gücü zayıflayacak

Oxford Economics İngiltere Başekonomisti Beck, "Asıl problem AB'ye ihracat yapan şirketlerde yaşanacak. AB, anlaşmasız ayrılık halinde İngiltere'ye üçüncü ülke gibi davranılacağını daha önce belirtmişti." dedi.

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