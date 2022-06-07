Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek

07.06.2022 15:02

Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecekTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan şahsın 2,5 yıl önce İngiltere'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıkması...

Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan şahsın 2,5 yıl önce İngiltere'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıkması üzerine, şahsın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'de kıyı kenti Brighton and Hove'da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı. İngiltere'de bu olay haberlere de konu oldu. Kayıp Joshua, daha sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu. Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere'deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi.

Ülkeye giriş yapıp çıkmış

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından kayıp olarak arandığı iddia edilen Joshua Toussaint, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Şahsın daha önce pasaport ile Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süre sonra çıkış yaptığı öğrenilirken, Joshua Toussaint'ın kaçak yollarla tekrardan Türkiye'ye giriş yaptığı düşünülüyor.

İngiliz medyası kayıp ilanıyla arıyordu

İngiliz 'The Argus' adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019'da yayımlanan kayıp haberi ise şöyle: "Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton'da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. En son 19 Aralık sabah saat 10.00'da görüldü. 25 yaşındaki siyahi, 5 fit 9in boyunda ve uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı. En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş. Bir Sussex Polis sözcüsü, "Joshua'yı gören veya nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesin, 19/12 tarihli 990 seriden alıntı yaparak çevrimiçi olarak bildirmesi veya 101'i araması isteniyor."

Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek
Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Türkiye, Muratlı, England, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da gözaltına alınan ve İngiltere'de kayıp olarak aranan Joshua sınır dışı edilecek - Son Dakika
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