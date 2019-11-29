İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor

Hollanda'nın Lahey kentinde alışveriş mağazalarının yoğun olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda yaralananların olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde yarılara müdahale ettiği açıklandı.



Hollanda basını, 45-50 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişinin şüpheli olarak atandığını yazdı.