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İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor
6 saat önce
Hollanda'nın Lahey kentinde alışveriş mağazalarının olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda yaralananların olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde yarılara müdahale ettiği açıklandı.
Hollanda'nın Lahey kentinde alışveriş mağazalarının yoğun olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda yaralananların olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde yarılara müdahale ettiği açıklandı.
Hollanda basını, 45-50 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişinin şüpheli olarak atandığını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:57
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