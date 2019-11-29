Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor
Son Dakika Dünya İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor - Son Dakika Dünya

İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor

6 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde alışveriş mağazalarının olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda yaralananların olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde yarılara müdahale ettiği açıklandı.

İngiltere'nin ardından Hollanda'da da bıçaklı saldırı: Yaralılara müdahale ediliyor, System.String[]

Hollanda'nın Lahey kentinde alışveriş mağazalarının yoğun olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda yaralananların olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde yarılara müdahale ettiği açıklandı.


Hollanda basını, 45-50 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişinin şüpheli olarak atandığını yazdı.

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Hollanda, Lahey, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:57 
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