İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

05.08.2022 12:22
İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere'nin Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, radikal dini bir grubun dün Londra'da Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak bakanlığa çağrılan İngiliz maslahatgüzarına sert itirazda bulunulduğu bildirildi.

Büyükelçiliğe yapılan saldırının, diplomatik misyonun güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili bir sorunun olduğunu ortaya çıkardığı, ev sahibi ülkenin uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun güvenlik önlemleri alması gerektiğinin maslahatgüzarın dikkatine sunulduğu belirtilen açıklamada, bu tür durumların bir daha tekrarlanmayacağına dair garanti istendiği aktarıldı.

Azerbaycan'ın olayla ilgili kapsamlı soruşturma ve sorumluların kovuşturmaya tabi tutulma talebinin de iletildiği maslahatgüzarın ise derin üzüntü ve endişelerini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği dün radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğramış, binaya giren grup üyeleri balkona dini bayraklar asmış, radikal sloganlar atmıştı.

Polisin müdahalesinin ardından grup üyeleri binadan çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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