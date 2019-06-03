Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin başbakan adayı Johnson'dan Brexit açıklaması
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İngiltere'nin başbakan adayı Johnson'dan Brexit açıklaması

1 saat önce

İngiltere'nin yeni başbakanı olacağı gözüyle bakılan Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılacağını açıkladı.

İngiltere'nin başbakan adayı Johnson'dan Brexit açıklaması, System.String[]
İngiltere'nin yeni başbakanı olacağı gözüyle bakılan Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa kararı almasıyla ülkenin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ne zaman ayrılacağına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Johnson, sabah saatlerinde sosyal medyadan yayınladığı videoyla hem Muhafazakar Parti liderliği hem de başbakanlık için adaylığını resmen açıklayarak, "Eğer seçilirsem, 31 Ekim'de anlaşma olsa da olmasa da Avrupa Birliği'nden çıkacağız" ifadelerini kullandı. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
Boris Johnson, Avrupa Birliği, İngiltere, Politika
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