İngiltere'nin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi istifa etti - Son Dakika

İngiltere'nin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi istifa etti

Aktör George Clooney'le evli olan insan hakları avukatı Amal Clooney, İngiltere'nin Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirmek suretiyle uluslararası kanunları ihlal girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ülkenin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi görevinden ayrıldı.

İngiltere'nin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi istifa etti, System.String[]

Aktör George Clooney'le evli olan insan hakları avukatı Amal Clooney, İngiltere'nin Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirmek suretiyle uluslararası kanunları ihlal girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ülkenin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi görevinden ayrıldı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Clooney, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a gönderdiği istifa mektubunda, "Hükümetin, yasalaşması halinde uluslararası hukuku ihlal edeceğini kabul ettiği İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nı geçirme niyetinde olduğunu öğrenmek beni dehşete düşürdü." ifadesini kullandı.

Hükümetin bu konudaki tutumundan endişeli olduğunu kaydeden Clooney, "Hükümet, uluslararası hukukun ihlalinin "spesifik ve sınırlı" olacağını öne sürse de İngiltere'nin bir yıldan daha kısa bir süre önce Başbakan tarafından imzalanan uluslararası bir anlaşmayı ihlal etme niyetinden söz etmesi üzüntü verici." ifadesini kullandı.

Amal Clooney, İngiltere'nin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi görevine 2019'da getirilmişti.

Tartışmalı yasa tasarısı

İngiliz hükümeti, geçen hafta parlamentoya sunduğu İç Piyasalar Yasa Tasarısı ile AB'yle daha önce uzlaştığı Brexit ayrılık anlaşmasını "tek taraflı" olarak değiştireceğini açıklamıştı.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticaretin aksamadan sürdürülmesini öngören tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Geçen sene varılan Brexit ayrılık anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecek.

İki taraf arasında bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda, AB, Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticarete engel olabilecek.

AB tepkili

AB ise, bu girişimi, imzalanmış, onaylanmış ve yürürlükte olan Brexit ayrılık anlaşmasının ve İrlanda protokolünün "ihlali" olarak nitelemişti.

Brexit ayrılık anlaşmasına uyumun "yasal yükümlülük" olduğuna dikkati çeken AB, İngiltere'nin son girişimiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve geri adım atılmazsa konuyu mahkemeye taşıyacağını bildirmişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma, geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi istifa etti - Son Dakika

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