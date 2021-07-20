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İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı

20.07.2021 11:39

- İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Aziziye Camii'nde bayram namazı kılındı.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Aziziye Camii'nde bayram namazı kılındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camii'nde üç ayrı cemaat oluşturularak bayram namazı kılındı. Korona virüs kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte birçok Müslüman sosyal mesafe ve maske olmadan bayram namazını kıldı. Aziziye Camii imamı Ebubekir Tezgel verdiği hutbede, "Kurbanları Londra'da kesemiyoruz, imkanı olanlar varsa mutlaka kurbanını kessin ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın. Komşularımız müslüman olmasa bile, onlarla bayramlaşalım" açıklamasında bulundu.

Kılınan bayram namazının ardından, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve cami imamı Ebubekir Tezgel, cemaatle bayramlaştı. Aziziye camii çıkışında ise cemaate bayram simitleri dağıtıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı

Müslüman, England, Bayram, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin başkenti Londra'da bayram namazı kılındı - Son Dakika


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