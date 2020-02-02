İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vuruldu. - Son Dakika

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vuruldu.
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vuruldu. Polis saldırganın terörle bağlantısı olduğunu açıkladı. - LONDRA
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