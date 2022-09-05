İngiltere'de Başbakanlık Ofisi önünde hayat pahalılığı protestosu - Son Dakika
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İngiltere'de Başbakanlık Ofisi önünde hayat pahalılığı protestosu

05.09.2022 23:02
İngiltere'de Başbakanlık Ofisi önünde hayat pahalılığı protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan onlarca kişi, ülkedeki fiyat artışlarının neden olduğu hayat pahalılığını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan onlarca kişi, ülkedeki fiyat artışlarının neden olduğu hayat pahalılığını protesto etti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkisi Avrupa'da fiyatların hızla artmasına neden olurken, İngiltere'de halk sokağa inerek fiyat artışlarını protesto etti. Son dönemde yapılan zamlar sonrası hayat pahalılığına tepki gösteren protestocular, başkent Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplandı. Ellerinde "Daha fazla bahane yok", "NATO'nun ürettiği krizin bedelini biz ödeyemeyiz" ve "Ödeme" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Ödeme" sloganı attılar. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Başbakanlık, England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de Başbakanlık Ofisi önünde hayat pahalılığı protestosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Başbakanlık Ofisi önünde hayat pahalılığı protestosu - Son Dakika
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