İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı - Son Dakika

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İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı
7 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:28 Kaynak: AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı
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