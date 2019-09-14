Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50...
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50...

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50..., System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. - İSTANBUL

Sümeyye Boyacı, İngiltere, Londra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
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