İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50...
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. - İSTANBUL
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