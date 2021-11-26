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İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto

26.11.2021 18:01

İngiltere'nin başkenti Londra'da emekliler, yeterli yakıt alacak kadar gelirleri olmadığı için yaşlıların ölüme terk edilmesini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da emekliler, yeterli yakıt alacak kadar gelirleri olmadığı için yaşlıların ölüme terk edilmesini protesto etti.

Parlamento karşısında toplanan emekliler "Soğuk evler öldürür", "63 bin ölüm", "Yakıt yokluğu öldürür" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Ulusal Emekliler Topluluğunca (NPC) düzenlenen eyleme Lordlar Kamarası üyesi Prem Sikka da destek verdi.

İngiltere'de emeklilerin asgari gelirin yarısını aldığını belirten Sikka, "Bunun sonuçlarının ne olacağını düşünün. Parlamento görüşmelerinde bakanlar bunun iyi bir emekli maaşı olduğunu söylediler. Ben de onları bu maaşla bir ay yaşamaya çağırdım. Kimse gönüllü olmadı. 2,1 milyon emeklinin haftada 100 sterlinden az geliri var. Çoğu da kadın. Bu kabul edilemez." dedi.

Yakıt Yokluğu Eylem Grubundan Ruth London ise yaşlı, engelli, evsiz, aç veya uzun süredir hasta olan insanların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek "Yakıt yokluğu kaynaklı ölümler bu zengin ülkede önlenemez değil. Bunlar konut, fosil yakıtlar, emekli maaşları, sosyal yardımlar, vergiler ve ücretler konusundaki bilinçli politikaların bir sonucu. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüyen grup, emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi taleplerini içeren bir mektubu Başbakan Boris Johnson'a verilmek üzere güvenlik görevlisine teslim etti.

Ruth London, mektubun içeriğine ilişkin, Başbakan'ın bir konuşması sırasında sayfaları karıştırdığı için özür dilediğine atıfta bulunarak, "Af istemeniz gereken şey bu değil. Binlerce kişinin ölümüne neden olmanız affedilmez. Hayır, sayın Başbakan sizi affetmiyoruz." dedi.

63 bin kış ölümü

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere ve Galler'de 2020-2021 kış döneminde 63 bin kişi hayatını kaybetti. Önceki kışa oranla yüzde 6,1 artan ölümler, 1969-1970 kışından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Ölümlerin yüzde yaklaşık 84'ü yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanırken diğer solunum yolu hastalıkları ve alzaymır da sebepler arasında gösterildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto
İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto
İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto
İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto
İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto

Protesto, England, Londra, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin başkenti Londra'da emeklilerden protesto - Son Dakika


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