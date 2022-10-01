İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
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İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi

01.10.2022 15:47

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığı nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığı nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Başkentteki King's Cross tren istasyonu önünde toplanan ve hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, ellerinde "Zenginleri vergilendirin, fakirlere saldırmayın", "Grevleri destekle", "Hepimizin maaş artışına ihtiyacı var" yazılı pankartlar taşıdı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasının destek verdiği gösteride, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ekonomi politikaları protesto edildi ve "Yetti artık" sloganları atıldı.

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Kaynak: AA

England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
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