Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasının destek verdiği gösteride, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ekonomi politikaları protesto edildi ve "Yetti artık" sloganları atıldı.

Başkentteki King's Cross tren istasyonu önünde toplanan ve hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, ellerinde "Zenginleri vergilendirin, fakirlere saldırmayın", "Grevleri destekle", "Hepimizin maaş artışına ihtiyacı var" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA

England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

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