İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
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İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi

27.04.2022 15:50

İngiltere'nin başkenti Londra'da, hayvan hakları aktivistleri, canlı hayvan ihracatı, kürk ticareti, yasa dışı köpek yavrusu ticaretiyle mücadele ve hayvan haklarına dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, hayvan hakları aktivistleri, canlı hayvan ihracatı, kürk ticareti, yasa dışı köpek yavrusu ticaretiyle mücadele ve hayvan haklarına dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere Parlamentosunun yakınındaki St. George heykelinin önünde bir araya gelen aktivistler hayvan haklarına dikkati çekmek için burada aslan ve fil figürlerinin olduğu devasa boyutta 2 balon şişirdi.

Ellerinde "hayvanları koruyun" yazılı pankart taşıyan Aktivistler, İngiliz hükümetine hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenlemeleri parlamentodan geçirmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi
İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi
İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi
İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi

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Hayvan Hakları, Protesto, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
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