İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi - Son Dakika
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İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi

07.09.2022 23:59
İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan haklarını savunan "Animal Rebellion" adlı grup, İngiliz parlamentosunun duvarına beyaz boyalarla saldırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan haklarını savunan "Animal Rebellion" adlı grup, İngiliz parlamentosunun duvarına beyaz boyalarla saldırdı. Grubun üyeleri, Başbakan Liz Truss'ın görevi başında ilk kez katıldığı haftalık "Başbakan'a sorular" oturumundan önce parlamentonun yanındaki yola kendilerini yapıştırarak trafiğin aksamasına neden oldu. Polis, yolu kapatan 3 grup üyesini gözaltına aldı.

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İngiltere'de yeni Başbakan Liz Truss'ın kabinesinde 'etnik çeşitlilik' öne çıktı İngiltere'de yeni Başbakan Liz Truss'ın kabinesinde 'etnik çeşitlilik' öne çıktı
Kaynak: AA

Liz Truss, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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