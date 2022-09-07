İngiltere'nin başkenti Londra 'da hayvan haklarını savunan "Animal Rebellion" adlı grup, İngiliz parlamentosunun duvarına beyaz boyalarla saldırdı. Grubun üyeleri, Başbakan Liz Truss 'ın görevi başında ilk kez katıldığı haftalık "Başbakan'a sorular" oturumundan önce parlamentonun yanındaki yola kendilerini yapıştırarak trafiğin aksamasına neden oldu. Polis, yolu kapatan 3 grup üyesini gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Liz Truss, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boyalı saldırı düzenledi - Son Dakika

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