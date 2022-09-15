Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi

15.09.2022 15:21
Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, İngiltere'de yaşayan Müslümanların yanı sıra farklı dinlere mensup kişiler de katıldı.

Törenin sunuculuğunu ise İngiltere'de yayımlanan "Emel" adlı derginin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan ve 16 yaşında Müslüman olan sunucu Sarah Joseph yaptı.

Joseph, burada yaptığı konuşmada, Kraliçe Elizabeth'in sadece bir hükümdar olmadığını, yaratıcısına dönen bir ruh olduğunu dile getirdi.

Tahttaki 70 yılı aşkın hükümdarlığıyla, Kraliçe'nin "dünyanın en uzun süre hizmet veren devlet başkanı" olduğunu söyleyen Joseph, "Bugün dünyada yaşayan her 10 kişiden 9'u için Kraliçe, bildiğimiz tek İngiliz hükümdarıdır." ifadelerini kullandı.

Joseph, Kraliçe'nin ölümünün bir dönemi sona erdirdiğine işaret ederek, "Böylesi bir değişikliği yönetmek zor ve çalkantılı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılan ziyaretçiler, ayrıca camide yer alan anı defterine Kraliçe Elizabeth'le ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle Londra Merkez Camisi'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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