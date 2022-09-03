İngiltere'de kürtaj karşıtları ve yanlıları gösteri düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da kürtaj karşıtı ve yanlısı gruplar gösteri düzenledi.

Parlamento meydanında toplanan yaklaşık 200 kürtaj yanlısı, "Bizim bedenlerimiz, biz karar veririz", "Kürtaj temel bir sağlık meselesidir" ve "Karar kadınların" yazılı pankartlar taşıyarak, kürtajı destekleyen sloganlar attı.

Gösteride, İngiltere Kürtaj Hakları Kampanyası Başkan Yardımcısı Judith Orr da yer aldı.

Kürtaj karşıtlarının gösterisine din adamları da katıldı

Başkentteki Emmanuel Center binası önünde toplanan ve parlamentoya doğru yürüyüşe geçen yüzlerce kürtaj karşıtının gösterisine ise din adamları da katıldı.

Kürtaj yanlılarından çok daha kalabalık olan karşıt protestocular, "Hayatı seç", "Yaşamayı seç", "Kürtaja hayır" ve "Kürtajın son bulması için dua et" yazılı pankartlar taşıdı.

"İngiltere'de 50 yılı aşkın süredir kadınlara sorunlu hamileliklerinin kürtaj yoluyla çözülebileceği yalanının pazarlandığı" iddiasında bulunan kürtaj karşıtları, "10 milyon bebeğin kürtajla hayatına son verildiğini" öne sürdü.

Meydanda toplanan zıt görüşlü iki grup birbirlerine tepki gösterdi.

Göstericiler, protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.