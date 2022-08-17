Londra'da metro istasyonunda yangın - Son Dakika
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Londra'da metro istasyonunda yangın

17.08.2022 13:47
Londra'da metro istasyonunda yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda yangın çıktı. Metro seferleri durdururken, bazı binalar tahliye edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Southwark semtinde bulunan metro istasyonunda yangın çıktı. İstasyondan duman yükselirken, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Southwark ve London Köprüsü istasyonları kapatıldı, metro seferleri durduruldu. Bazı binalar tahliye edilirken, yoğun duman nedeniyle bölgede yaşayanların pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları tavsiye edildi. 70 itfaiyeciyle yangına müdahale sürüyor. - LONDRA

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Kaynak: İHA

England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Londra'da metro istasyonunda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda yangın - Son Dakika
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