Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde toplanan eylemciler
Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler
Ukrayna'yı destekleyin yazılı pankart taşıyanlar
Protestodan detaylar
LONDRA - Savaş karşıtları ve İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi.
Ellerinde "Putin'in cezalandırın Ukrayna'yı değil", "Putin'i durdurun, savaşı durdurun" ve "Ukrayna'yı destekleyin yazılı pankart taşıyan grup buradan İngiltere hükümetine ve Uluslararası kuruluşlara Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi - Son Dakika