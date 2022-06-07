Whitehall Caddesinin trafiğe kapatılması İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi. Parlamento yakınlarındaki paket nedeniyle polis güvenlik önlemi olarak Başbakanlık ve hükümet binalarının bulunduğu Whitehall Caddesini trafiğe kapattı. Şüpheli paketin kontrollü bir şekilde patlatılmasının artından cadde yeniden açıldı. Bu arada Başbakanlık binası önünde bulunan gazetecilerin dışarı çıkmalarına izin verilmedi. Londra'da haftasonu da Trafalgar Meydanı, yanlış yere park eden araç nedeniyle boşaltılmış, bir tehlike olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik önlemleri kaldırılmıştı.