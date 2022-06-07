İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi - Son Dakika
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İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi

07.06.2022 15:38

Whitehall Caddesinin trafiğe kapatılması İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi.

Whitehall Caddesinin trafiğe kapatılması İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi. Parlamento yakınlarındaki paket nedeniyle polis güvenlik önlemi olarak Başbakanlık ve hükümet binalarının bulunduğu Whitehall Caddesini trafiğe kapattı. Şüpheli paketin kontrollü bir şekilde patlatılmasının artından cadde yeniden açıldı. Bu arada Başbakanlık binası önünde bulunan gazetecilerin dışarı çıkmalarına izin verilmedi. Londra'da haftasonu da Trafalgar Meydanı, yanlış yere park eden araç nedeniyle boşaltılmış, bir tehlike olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik önlemleri kaldırılmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Başbakanlık, Parlamento, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli paket alarmı verildi - Son Dakika
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