İngiltere'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi - Son Dakika
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İngiltere'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

24.08.2022 22:13
İngiltere'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Ukrayna Bağımsızlık Günü" kapsamında düzenlenen gösteride Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Ukrayna Bağımsızlık Günü" kapsamında düzenlenen gösteride Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi.

Londra'da yaşayan Ukraynalılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi. Ellerinde Ukrayna bayraklarının yanı sıra "Ukraynalı çocukları koruyun" ve "Putinizm Rusya'nın sonu demek" ve "Ukrayna dünyanın en büyük buğday ihracatçısı" yazılı pankartlar taşıyan Ulraynalılar, milli marşları eşliğinde bağımsızlık gününü kutladı. Burada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini de protesto eden Ukraynalılar, uluslararası topluma Putin'in cezalandırılması çağrısında da bulundu.

Öte yandan Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın yanındaki duvarda 16 farklı ülkeden 9000 parçanın toplandığı ve Ukrayna'nın bağımsızlığını simgeleyen ayçiçeği simgelerinin yer aldığı bir halı da sergilendi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali protesto edildi - Son Dakika

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