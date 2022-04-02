İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

02.04.2022 20:42

Trafalgar Meydanında toplanan göstericilerden görüntüler Pankartlardan görüntüler Ukraynalı 2 göstericiyle röportaj LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Trafalgar Meydanında toplanan göstericilerden görüntüler

Pankartlardan görüntüler

Ukraynalı 2 göstericiyle röportaj LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi. Başkentteki Trafalgar Meydanında bir araya gelen göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti.

Ellerinde "Putin'i durdurun" ve "Rusya askeri evine dön" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Ukrayna'ya silah yardımında bulunulması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

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Röportaj, England, Ukrayna, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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