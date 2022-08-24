10 Numara'nın kapısı "Ukrayna Bağımsızlık Günü" dolayısıyla çiçeklerle süslendi - Son Dakika
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10 Numara'nın kapısı "Ukrayna Bağımsızlık Günü" dolayısıyla çiçeklerle süslendi

24.08.2022 16:04

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın kapısı "Ukrayna Bağımsızlık Günü" dolayısıyla çiçeklerle süslendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın kapısı "Ukrayna Bağımsızlık Günü" dolayısıyla çiçeklerle süslendi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Numara'nın kapısı 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' dolayısıyla çiçeklerle süslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 Numara'nın kapısı "Ukrayna Bağımsızlık Günü" dolayısıyla çiçeklerle süslendi - Son Dakika
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