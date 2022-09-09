Kraliçe 2. Elizabeth için Londra'daki St. Paul Katedrali'nde anma töreni düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul Katedrali'nde Kraliçe 2. Elizabeth için üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni yapıldı.
Törende, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri hazır bulundu.
Başkent Londra'daki tarihi St. Paul Katedrali'nde yapılan törene, halktan da yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Başbakan Truss, İçişleri Bakanı Suella Braverman, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt, ana muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer törenin ardından katedralin arka kapısından ayrıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alınarak basına kapalı gerçekleştirilen tören sırasında katedralin dışında da çok sayıda kişinin beklediği görüldü.
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