Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Başkent Londra'daki tarihi St. Paul Katedrali'nde yapılan törene, halktan da yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kraliçe 2. Elizabeth için Londra'daki St. Paul Katedrali'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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