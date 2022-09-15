İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret ediyor - Son Dakika
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İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret ediyor

15.09.2022 23:04
İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

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Kaynak: AA

Westminster, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret ediyor - Son Dakika
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